அதிக வருவாய் வரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு 'செக்.. ஐஜி அனுப்பிய கடிதம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அதிக வருவாய் வரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு 'செக்' வைக்கும் வகையில் இடமாற்றம் செய்வதில் புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்படுகிறது. இடமாற்றம் செய்யும் விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசின் பத்திர பதிவுத்துறை ஐஜி சிவன் அருள், பதிவுத்துறை செயலாளர் ஜோதி நிர்மலாசாமிக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

தமிழகத்தில் எல்லா சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களும் ஒரே அளவு வருவாய் உடையவை அல்ல. ரியல் எஸ்டேட் வளர்ச்சி அதிகம் உள்ள பகுதிகளை கொண்ட சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள், ரியல் எஸ்டேட் வளர்ச்சி அதிகம் இல்லாத சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள், ஓரளவு வளர்ச்சி உள்ள பகுதி உள்ள அலுவலகங்கள் என மூன்று வகையாக உள்ளன.

சென்னை, கோவை, திருச்சி, மதுரை, சேலம், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பூர், ஈரோடு, ஓசூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் அதிக வருவாய் வரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் ஆகும். இன்னும் பல்வேறு பகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் அதிக வருவாய் தரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் உள்ளன.

English summary

A new practice is being introduced in Transfer to keep 'checks' on those working in high-income sub registrar offices. IG Sivan Arul of the Registry of the Government of Tamil Nadu has written a letter to the Secretary of the Registrar, Jyothi Nirmalasamy regarding the transfer.