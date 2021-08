தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் அர்ச்சகர் சுஹாஞ்சனா.. தமிழில் ‘சைவ திருமுறைகள்’ பாடும் வீடியோ வைரல்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் அர்ச்சகராக சுஹாஞ்சனா நியமிப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க ஆட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை செய்து வருகிறது.

அனைத்து துறைகளிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. முதற்கட்டமாக அறநிலையத்துறை கோவில் சொத்துகளை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என அறிவித்து பல தரப்பினரின் பாராட்டை பெற்றது.

இதனை தொடர்ந்து அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திட்டத்தை திமுக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.

