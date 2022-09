சசிகலாவா? ஓபிஎஸ்க்கு ஜெர்க் கொடுக்கும் எடப்பாடி! தயாரான பட்டியல்..! தூண்டிலில் சிக்கிய மா.செ.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தங்கள் தரப்பு பலத்தை நிரூபிக்க சசிகலா ஓ.பன்னீர்செல்வம் தயாராகி வரும் நிலையில் தற்போது தனது பலத்தை நிரூபிக்க முடிவெடுத்துள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்களை தங்கள் தரப்புக்கு கொண்டு வர இரண்டு முன்னாள் அமைச்சர்களை களமிறக்கி இருப்பதாகவும் அதில் ஓரளவு வெற்றி கிடைத்து இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் சேலம் நிர்வாகிகள்.

தொலைக்காட்சிகளில் வரும் அழுகாச்சி சீரியல்கள் போல அதிமுக விவகாரம் ஒரு முடிவே இல்லாதது போல நீண்ட காலமாக இழுத்துக் கொண்டே செல்கிறது. இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா என அந்தக் கட்சியினரே கூறும் அளவுக்கு தான் இருக்கிறது.

அதிமுக அலுவலக சாவி எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு நாளை விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது. இதனை இரு தரப்பினருமே மிக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர்.

English summary

While Sasikala O. Panneerselvam is preparing to prove her strength in the AIADMK, Edappadi Palanichami, who has decided to prove her strength, is fielding two former ministers to bring the district secretaries from the OPS side to her side, Salem administrators say that they have had some success.