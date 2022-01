ஆயுஷ் அமைச்சகம் அசத்தல் ஏற்பாடு.. பொங்கல் நாளில் மெகா சூரிய நமஸ்காரம்..1 கோடி பேர் பங்கேற்க வாய்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மகர சங்கராந்தியை ஒட்டி உலகளாவிய சூரிய நமஸ்கார நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 1 கோடி பேர் பங்கேற்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் பொங்கல் போன்று அறுவடைத்திருநாள் நாடு முழுவதும் வெவ்வேறு பெயர்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. சூரியன் வடக்கு நோக்கி தனது பயணத்தை திருப்புகின்ற நாள் மகர சங்கராந்தியாகவும் தை பொங்கல் பண்டிகையாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழகத்தில் உத்தராயண காலமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

இந்தியா மட்டுமில்லாமல் தெற்காசிய நாடுகளான இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து, லாவோஸ், நோபாளம், மியான்மர், இலங்கை போன்ற நாடுகளில் வசிக்கும் இந்து மக்களால் மகர சங்கராந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. மகர ராசிக்குள் சூரியன் பயணிக்கும் மாதம் மகர சங்கராந்தி என்றழைக்கப்படுகிறது.

English summary

A global Surya Namaskar program has been organized to coincide with Capricorn. According to the Ministry of AYUSH, the event has been organized to thank the sun. It is estimated that 1 crore people will participate in this event.