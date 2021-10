ஸ்வீட் வாங்குவதில் முறைகேடு நடக்கவில்லை.. அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதில்

Chennai

சென்னை: போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு இனிப்புகள் வாங்குவதில் எந்த முறைகேடு நடைபெறவில்லை என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டுக்கு போக்குவரத்துதுறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதிலளித்துள்ளார்.

பல்லாவரம் நகராட்சி பகுதிகளில் கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள் அதிமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில் பொதுமக்கள் நலன் கருதி நிறுத்தப்பட்ட பேருந்துகளை மீண்டும் 17 பழைய மற்றும் புதிய வழித்தடங்களில் பேருந்து இயக்கத்தை குரோம்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தொடங்கி வைத்தார்.

Transport Minister Rajakannapan has responded to BJP leader Annamalai's allegation that there was no malpractice in buying sweets for transport workers. Minister says, they are purchasing Aavin sweets.