பன்றிக்காய்ச்சல் பரவல்.. 282 குழந்தைகளுக்கு இன்புளுயன்ஸா..அச்சம் வேண்டாம் என்கிறார் மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்புளுயன்சா காய்ச்சலால் 282 குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். எச்1என்1 வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அரசுமருத்துவமனைகளிலும் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டும் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்கு வரும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இதேபோல, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், திருச்சி, மதுரை, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பருவகால நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு ஏராளமானோர் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

பருவ நிலைக்கு ஏற்ப பறவை காய்ச்சல், டெங்கு காய்ச்சல், எலி காய்ச்சல், என்று ஒவ்வொன்றும் புதிது புதிதாக முளைக்கும். அப்படி வரும் காய்ச்சலில் சமீப வருடங்களாக இடம்பிடித்திருக்கிறது ஃப்ளூ காய்ச்சல் எனப்படும் பன்றி காய்ச்சல். கொடிய கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் வந்து சென்ற பின்னர் பன்றிக்காய்ச்சல் சாதாரணமாகி விட்டது.

மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக மீண்டும் பன்றிக்காய்ச்சல் பரவத் தொடங்கியுள்ளது.

நீ எனக்காக பிறந்தவள்.. போலீஸ்காரரின் மகளை மிரட்டி 3 வருடம் பலாத்காரம் செய்த போலி சாமியார்.. ஷாக்

English summary

Minister M. Subramanian said that 282 children are suffering from influenza in Tamil Nadu and are being treated. Minister M. Subramanian also said that those affected by the H1N1 virus are being treated in government hospitals and are being isolated at home.