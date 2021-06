தமிழகத்தின் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக இன்று பொறுப்பேற்கிறார் சைலேந்திரபாபு - கடந்து வந்த பாதை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாடு டிஜிபியாக உள்ள திரிபாதி இன்றுடன் ஓய்வுப்பெறுவதால் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் இன்று பொறுப்பேற்றுக்கொள்கிறார். சைலேந்திபாபுவிற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியை தேர்வு செய்யும் பணிகள் சில நாட்களாக நடந்து வந்தது. டிஜிபி பதவியை கைபற்ற கடுமையான போட்டி நிலவி வந்த நிலையில், அது தொடர்பான பட்டியலை மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையத்திற்கு தமிழக அரசு அனுப்பியது.

இந்நிலையில், யுபிஎஸ்சியிலிருந்து வந்த பட்டியல் அடிப்படையில் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சைலேந்திரபாபுவை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

Sylendra Babu is taking charge as the new law and order DGP of Tamil Nadu today Tripathi, who is the DGP of Tamil Nadu, will retire with effect from today. Praise for Sylendra Babu has been accumulating on social media.