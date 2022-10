ஜாக்கிரதை..ஜாக்கிரதை! முஸ்லீம் இளைஞர்களே கண்டிப்பாக ’இதை’ செய்யாதீர்கள்! தடா ரஹீம் கொடுத்த வார்னிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோவையில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் ஜமேஷா முபினின் வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ்ஸை வைத்து பாஜக அண்ணாமலை அவர் தற்கொலைப் படை தாக்குதலில் ஈடுபட முயற்சித்ததாக குற்றம் சாட்டிய நிலையில், முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கு தடா ரஹீம் எச்சரிக்கை விடுத்து இருக்கிறார்.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் ஞாயிறன்று அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

கார் வெடித்து சிதறியதில் உயிரிழந்தவர் உக்கடம் கோட்டைமேட்டை சார்ந்த ஜமேஷா முபின் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இவரிடம் தேசிய புலணாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டதும் தெரிய வந்தது.

English summary

Tada Rahim has issued a warning to the Muslim youth when the BJP Annamalai accused Jamesha Mubin of trying to commit a suicide attack on Jamesha Mubin's WhatsApp status in the car cylinder blast accident in Coimbatore.