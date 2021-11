2015இல் வெள்ளத்தில் சிக்கிய தாம்பரம் .. இப்போது தப்பியது எப்படி?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 2015இல் வெள்ளத்தில் சிக்கிய தாம்பரம் முடிச்சூர் பகுதிகள் இப்போதைய மழைக்கு வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பி உள்ளன. அடையாறு ஆற்றங்கரை ஓரப் பகுதிகள் தூர்வாரப்பட்டதால், தாம்பரம் வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பித்துள்ளது.

2015ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு ஒரே நாளில் மழை பெய்தது .

3 மாதங்களில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் பெய்தது என்பதே 2015 டிசம்பர் வெள்ளம் வரக் காரணம். அந்த ஆண்டில் வட கிழக்கு பருவ மழையில் வழக்கத்துக்கு மாறாக 104% அதிக மழை பதிவாகியது. சென்னையில் இந்த காலத்தில் சராசரியாக 789 மி.மீ மழை தான் பதிவாகும். ஆனால் 2015 ஆண்டு 1608.6 மி.மீ மழை பதிவானது.

English summary

Areas of Tambaram Mudichur that were flooded in 2015 have escaped the floods due to the current rains. Tambaram has escaped flooding as parts of the Adyar River have been eroded.