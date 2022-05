குளத்தை திருடும் கும்பலை விட்டுவிட்டாங்க! எச்.ராஜாவை கைது செய்யும் விடியாத அரசு! அண்ணாமலை காட்டம்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திண்டுக்கல்லில் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கைது செய்யப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், குளத்தை திருடும் கும்பலை விட்டுவிட்டு பாதுகாக்க செல்லும் அண்ணன் ராஜா அவர்களை கைது செய்யும் முதல் அரசு நம்முடைய விடியாத அரசாகத்தான் இருக்கும் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

பழனியில் இந்து ஆலய பாதுகாப்பு குழு சார்பில் பழனி இடும்பன் கோவில் குளக்கரையில் மகா சங்கமம் ஆரத்தி நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.

இந்த நிகழ்வுக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான எச். ராஜா மற்றும் மன்னார்குடி செண்டலங்கர ஜீயர், பாஜக நிர்வாகிகள் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள இருந்தனர்.

English summary

With the arrest and release of senior BJP leader H Raja in Dindigul, Tamil Nadu BJP leader Annamalai has condemned the fact that our dmk regime will be the first government to arrest Annan Raja who left toagainst the pond-stealing gang.