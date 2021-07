சூப்பர்.. பொறுப்பேற்ற 2 மாதத்திலேயே அசத்தல்.. இந்தியாவின் சிறந்த முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் தேர்வு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: 'ஓர்மாக்ஸ்' என்ற தனியார் நிறுவனம் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள முதல்வரின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்து அவர்களில் யார் சிறந்த மாநில முதல்வர்? என்று பட்டியலிட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் கடந்த ஜூன் மாதம் 'ஓர்மாக்ஸ்' நிறுவனம் ஆய்வு நடத்தியுள்ளது.

இந்த ஆய்வுகளின் முடிவில் இந்தியாவின் தலைசிறந்த முதல்வராக தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். மு.க.ஸ்டாலின் 68 சதவீதம் மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளார் என்று அந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகனும், தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.வும், இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று சென்னையில் நடந்த விழாவில் இதனை உறுதிப்படுத்தினார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has been selected as the best Chief Minister of India. Kerala Chief Minister Binarayi Vijayan is in second place in the list of best Chief Ministers