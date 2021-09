முட்டுக்காடு டூ மாமல்லபுரம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் உற்சாக சைக்கிள் பயணம்.. மக்களோடு டீ குடித்து அசத்தல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முட்டுக்காடு முதல் மாமல்லபுரம் வரை, சைக்கிள் ஓட்டி அசத்தியுள்ளார் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது உடல் நலனில் எப்போதுமே, மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர். உடற்பயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுவதில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

தேர்தலில் வெற்றிபெற்று முதலமைச்சரான பின்னரும் கடுமையான அரசியல் மற்றும் அரசு பணிகளுக்கு இடையேயும் தினமும் ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார் ஸ்டாலின். மேலும், அவ்வப்போது சைக்கிள் ஓட்டி உடற்பயிற்சி செய்வதும் வழக்கம்.

English summary

From Muttukadu to Mamallapuram, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is riding a bicycle. During the trip, he suddenly sat down at a tea shop on Mamallapuram Road and drank tea.