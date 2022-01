நாளை சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் திடீர் ஆலோசனை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெறுகிறது. பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் கலைவாணர் அரங்கில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெறுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டின் முதல் வாரத்திலும், அந்த ஆண்டிற்கான முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும். ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும் கூட்டத்தில் அந்த ஆண்டிற்கான அரசின் திட்டங்கள் இடம்பெறும். 16ஆவது சட்டசபையின் இரண்டாம் கூட்டத்தொடராகவும், 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடராகவும் நாளை தொடங்கும் கூட்டத் தொடர் அமைந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் ஒமிக்ரான் தொற்று பரவல் காரணமாக சென்னை, கலைவாணர் அரங்கில் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ளது. தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் இருந்த காரணத்தால் புத்தாண்டின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரை வழக்கம் போல் சட்டப்பேரவையில் நடத்தலாம் என தீர்மானிக்கப்பட்டது.

English summary

As the Tamil Nadu Legislative Assembly convenes tomorrow, consultations are being held under the chairmanship of Chief Minister MK Stalin. It has been reported that precautionary measures are being discussed at the Art Gallery where the Assembly is meeting.