“மண்ணையும் காப்போம் மக்களையும் காப்போம்” ..வேளாண் பட்ஜெட் 2022-2023ஐ பாராட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2022 -23ம் ஆண்டிற்கான வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், மாநிலத்தை மட்டுமல்ல மண்ணையும் காக்கும் நிதிநிலை அறிக்கை என வேளாண் பட்ஜெட்டை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க அரசு பெறுப்பேற்ற உடன் தமிழ்நாடு வரலாற்றிலேயே வேளாண்துறைக்கு கடந்தாண்டு தனியாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2022 -23ம் ஆண்டிற்கான வேளாண் பட்ஜெட்டை வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார்.

English summary

As the agriculture budget for 2022-23 has been tabled in the Tamil Nadu Legislative Assembly for the second time today, Tamil Nadu Chief Minister Stalin has lauded the agriculture budget as a financial statement that protects not only the state but also the soil.