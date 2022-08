இந்த நிலைக்கும் காரணம் கடந்த ஆட்சி! ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விளாசிய முதல்வர்! போலீஸுக்கு பறந்த உத்தரவு!

Chennai

சென்னை : போதைப் பொருள் விற்கும் வியாபாரிகள் அனைவரையும் காவல்துறை கைது செய்தாக வேண்டும். அவர்களது மொத்த சொத்துகளும் முடக்கப்பட வேண்டும் எனவும், கடந்த ஆட்சியில் இது பற்றி போதிய கவனம் செலுத்தாமல் விட்டது காரணமாக போதைப் பொருள் அதிகரித்துள்ள சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

