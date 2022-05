வெயிலுக்கு இதமாய் இளநீர் கொடுத்த பெண்.. ’ரொம்ப நன்றிங்கம்மா’..! ருசித்து குடித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: மாநில அளவிலான முதல் இளைஞர் திறன் திருவிழாவை சென்னை ராணிமேரி கல்லூரியில் தொடங்கி வைத்த தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டதோடு, பெண்கள் வழங்கிய இளநீரை பருகி நன்றி கூறினார்.

இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளிக்கும் அரசு துறைகளையும் தனியார் நிறுவனங்களையும் ஒருங்கிணைத்து இளைஞர் திறன் திருவிழா நடத்தப்படும் என சட்டப்பேரவையில் தமிழக அரசின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் மாநில அளவிலான முதல் இளைஞர் திறன் திருவிழா இன்று சென்னையில் உள்ள ராணி மேரி கல்லூரியில் இன்று தொடங்கியது. இதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியினை தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Chief Minister of Tamil Nadu stalin inaugurated the first state level youth skills festival at Ranimary College, Chennai, took a selfie with the women's self-help group and thanked the women for drinking the fresh water provided.