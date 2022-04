ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் வெற்றி! நம்பர்-1 தமிழகம் நிலையை அடைய திட்டங்கள்! முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எந்தத் துறையிலும் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால்தான் வெற்றி காண முடியும் எனவும், நம்பர் ஒன் நிலையை தமிழகம் அடைய தேவையான திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று மாலை இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்பின் சார்பில் 'Tech Know 2022' என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் எட்டு பிரிவுகளின் கீழ் விருதுகளை வழங்கி முதல்வர் ஸ்டாலின், 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் கீழ் ஆறு சிறந்த மாணவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி கடிதம் மற்றும் பணி ஆணைகளையும் வழங்கினார்.

English summary

Speaking at a function in Chennai, Tamil Nadu Chief Minister Stalin said that success can be achieved only if there is unity in any field and the necessary plans are being made to achieve the number one position in Tamil Nadu.