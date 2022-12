தென்காசிக்கு சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின்! கூடவே சென்ற அமைச்சர்கள்! ரயிலிலும் தென்காசிக்கும் முதல் பயணம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பிறகு தென்காசி மாவட்டத்திற்கு முதன்முறையாகச் செல்ல இருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின், விமானம் மற்றும் சாலை வழி பயணத்தை தவிர்த்து முதன்முறையாக ரயில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பிறகு தென்காசி மாவட்டத்திற்கு முதன்முறையாகச் செல்ல இருக்கிறார். தென்மாவட்டங்களுக்கு விமானம் மூலம் எப்போதும் முதல்வர் பயணம் செய்வார்.

ஆனால் தென்காசி பகுதிகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல் முறையாக ரயில் மூலம் பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

Chief Minister Stalin, who is going to Tenkasi district for the first time after taking over as the Chief Minister of Tamil Nadu, has made a train journey for the first time, excluding air and road travel.