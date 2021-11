ஓமிக்ரான் பரபரப்பு.. தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு? கலெக்டர்களுடன், இறையன்பு ஆலோசனை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: புதிய வகை, உருமாறிய ஓமிக்ரான் என்ற கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு இன்று அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்த இருக்கிறார்.

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குமா என்பது இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு தெரியவரும்.

சுமார் 32 வகைகளில் உருமாற்றம் அடையக் கூடியது ஓமிக்ரான் என்ற புதிய வகை வைரஸ் ஆகும். போட்ஸ்வானா, தென் ஆப்பிரிக்கா தென் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் முதலில் இந்த வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டது.

தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவற்றிலும் வைரஸ் பரவி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu lockdown: The Chief Secretary of Tamil Nadu V.Irai Anbu is scheduled to hold a consultative meeting with all District Collectors today on precautionary measures against the spread of the new type of corona virus, the mutated Omicron.