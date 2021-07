வாழ்த்து தெரிவித்த ஸ்டாலின்.. 'அப்பா இடத்தை பிடிக்கணும்'.. உருகிய ராமதாஸ்.. பா.ம.க.வின் அடுத்த மூவ்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் முக்கியமான கட்சிகளில் பா.ம.க.வும் ஒன்று. தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க, அ.தி.மு.க கட்சிகளுக்கு மாற்றாக வலுவாக காலூன்ற வேண்டும் என்று முயற்சித்து பார்த்த பா.ம.க அதில் தோல்வியடைந்து வருகிறது.

இதனால் வேறு வழியின்றி தாங்கள் எதிர்த்த தி.மு.க, அ.தி.மு.க வுடன் மாறி மாறி கூட்டணியில் ஐக்கியமாகி தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.கடந்த தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இருந்த பா.ம.க எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி பெறவில்லை.

கூட்டணி கட்சியான அ.தி.மு.க.வும் ஆட்சியை பறிகொடுத்ததால் இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு பா.ம.க.வின் செயல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் தி.மு.க பக்கம் சாய்வது போலவே இருக்கின்றன.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin congratulated PMK founder amadoss on his birthday. Political observers believe that it has become more for PMK AND DMK