நீலகிரி வரையாடு இனத்தை பாதுகாக்க முதல்வர் தனிக்கவனம்! நாட்டிலேயே முதல்முறையாக அசத்தல் அறிவிப்பு!

சென்னை: நீலகிரி வரையாடு இனத்தை பாதுகாக்கவும் அதன் வாழ்விடங்களை மேம்படுத்தவும் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் 2022 முதல் 2027 வரை ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூ.25.14 கோடி செலவில் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள விவரம் வருமாறு

English summary

The Government of Tamil Nadu has issued an order to set up the Nilgiri Demarcation Project for the first time in India to protect the Nilgiri Varaiyadu and improve its habitats.It has been announced that the scheme will be implemented over five years from 2022 to 2027 at a cost of Rs 25.14 crore.