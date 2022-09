குஷ்புவை ஃபாலோ செய்யும் காங்.’பிரபலம்’? என்ன கண்டுக்கவே மாட்றாங்க! புலம்பித் தவிக்கும் ச.ம.உ! ஜம்ப்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில மாதங்களாகவும் சரி, கன்னியாகுமரியில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வருகையின் போதும் சரி, எம்பி ஒருவருக்கு கொடுத்த மரியாதையை உள்ளூர் பிரமுகரான தனக்கு தரவில்லை என காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஒருவர் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், நடிகை குஷ்பு போல காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து 'வேறு' கட்சிக்கு தாவி விடலாமா என யோசித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவின் தென் கடைக்கோடி முனையான கன்னியாகுமரியில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி பாதயாத்திரையை துவக்கி இருப்பது தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியினரை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

சுமார் நான்கு நாட்கள் கன்னியாகுமரியில் முகாமிட்டிருந்த ராகுல் காந்தி பல இடங்களில் நடந்து சென்று தொண்டர்கள், சமூக செயற்பாட்டாளர்கள், சிறுபான்மை பிரிவினர், பொதுமக்கள், மாணவர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரை சந்தித்து பேசினார்.

English summary

It is said that a Congress MLA is very dissatisfied with the fact that he was not given the respect given to an MP in the last few months, even when President Rahul Gandhi was in front of the Congress in Kanyakumari, and he is thinking of jumping from the Congress party to 'another' party like actress Khushbu.