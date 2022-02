தேர்தலுக்கு தமிழகம் தயார்.. மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க நடவடிக்கை..தேர்தல் ஆணையர் பழனிகுமார் பேட்டி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சுமார் ஒரு லட்சம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தேர்தல் ஆணையர் பழனி குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக நாளை தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

மொத்தம் 12,838 பதவிகளுக்கு தேர்தல்கள் நடைபெற இருந்த நிலையில், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கோவை உள்ளிட்ட சில இடங்களில் விதிமீறல்கள் உள்ளதாகவும், பணப்பட்டுவாடா நடப்பதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

Tamil Nadu Election Commissioner Palani Kumar has said that steps have been taken to ensure that people vote without fear in the urban local government elections and that about one lakh policemen have been deployed on security duty.