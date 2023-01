மாறும் காட்சி.. கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே 2 உயர்மட்ட பாலங்கள்.. ரூ.74.36 கோடியில் சூப்பர் திட்டம்..பலே

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வரும் நிலையில் கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.74.36 கோடி மதிப்பீட்டில் 2 உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைக்க நிர்வாக அனுமதி வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் விரைவில் பணிகள் துவங்கி நடைபெற உள்ளது.

சென்னை நகரை சிறந்ததாக மாற்றும் வகையில் பொதுமக்களின் நலன் கருதி பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசும், சென்னை மாநகராட்சியும் சேர்ந்து பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக சென்னையில் ஓடும் கூவம் ஆற்றை சுற்றி வசிக்கும் மக்களுக்காக பல பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பாக சட்டசபை கூட்டத்தில் அறிவிப்புகள் வெளியான நிலையில் ஒவ்வொன்றாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

While various projects are being executed by the corporation in Chennai, the Tamil Nadu government has issued an order granting administrative permission to construct 2 high-level bridges at a cost of Rs. 74.36 crores across the Koovam river.