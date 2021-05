18+ வயதுடைய அனைவருக்கும் தடுப்பூசி.. 5 கோடி தடுப்பூசி கொள்முதலுக்கு டெண்டர்.. அசத்தும் தமிழக அரசு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இந்தியா முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது.

தினமும் 3,50,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளும், 3,500-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

கொரோனாவை விரட்டுவதில் மக்களுக்கு மிகவும் கைகொடுத்து வருவது தடுப்பூசிகள். ஆனால் பல்வேறு மாநிலங்களில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

English summary

The Tamil Nadu government has demanded a tender for the purchase of Rs 5 crore to vaccinate everyone over the age of 18