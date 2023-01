"சம வேலை சம ஊதியம்" ஆசிரியர்கள் புத்தாண்டை உவகையுடன் கொண்டாடுங்கள்.. குழு அமைத்த மு.க.ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சம வேலை சம ஊதியம் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து 6வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சம வேலை சம ஊதியம் கோரிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசு குழு அமைத்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. நிதித்துறை செயலர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் கல்வித்துறை நிர்வாகிகளும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்த குழு அளிக்கும் பரிந்துரைகளை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 2009ம் ஆண்டு மே மாதம் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு ஊதியமும், அதே ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு மற்றொரு ஊதியமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கக் கோரி இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கம் சார்பில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பேராசிரியர் அன்பழகன் வளாகத்தில் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

Teachers are protesting for the 6th consecutive day demanding equal pay and equal work. In this situation, the Tamil Nadu government has set up a committee to investigate the demand for equal work and equal pay. The committee headed by the finance secretary also includes education officials. The Tamil Nadu government has also announced that the recommendations of this committee will be considered and action will be taken.