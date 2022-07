கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம்! ‘ஊடக விசாரணை’ யூட்யூப் சேனல்களுக்கு சிக்கல்! நீதிபதி போட்ட கடிவாளம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் பள்ளி மாணவி மரணம் தொடர்பாக அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்துள்ள தமிழக அரசு, அதுகுறித்த மூடி முத்திரையிட்ட அறிக்கையை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது. பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர்.

மேலும் பாதுகாப்பிற்காக வந்த காவல்துறையினரையும் கல்வீச்சு தாக்கியதோடு, காவல்துறை வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The Tamil Nadu government has said that an investigation is being carried out from all angles regarding the death of a girl from the Chinna Salem school in Kallakurichi district and has filed a sealed report in the High Court.