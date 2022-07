ராஜ்பவனில் இருந்து சீறிய கார்! அவசர அவசரமாய் டெல்லிக்குச் சென்ற ஆளுநர்! என்ன காரணம்! பரபர பின்னணி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கள்ளக்குறிச்சி மாணவி விவகாரம் விஸ்ரூபமெடுத்துள்ள நிலையில், நேற்று முந்தினம் இரவு டெல்லியிலிருந்து தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சென்னை திரும்பிய நிலையில், இன்று மாலை மீண்டும் அவசரமாக டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஆளும் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக திமுக அரசு குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக ஆளுநர் ரவி டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டது பெரிதும் எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கிய நிலையில், பாஜக தமிழக அண்ணாமலை அனுப்பிய புகார் கடிதம் தொடர்பாக பயணம் இருப்பதாக கூறப்பட்டது.

English summary

While the Kallakurichi girl issue has become a bigger in Tamil Nadu, the Governor of Tamil Nadu RN Ravi returned to Chennai from Delhi the day before yesterday and has made a hasty trip to Delhi this evening.