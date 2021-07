ஒரே நாளில் குவிந்த தொழில் நிறுவனங்கள் .. தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்களின் முகவரி..மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு பண்பாட்டின் முகவரியாக இருந்த நிலையில் முதலீட்டாளர்களின் முகவரியாக மாறி விட்டது என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். தமிழ்நாடு முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து மாநிலத்தின் தொழில் துறையில் முக்கிய கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

கடந்த வாரங்களில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள கார் தொழிற்சாலையில் பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் தொழில் தன்னிறைவு அடைய செய்வதே தனது இலக்கு என்று கூறி இருந்தார்.

இந்த நிலையில் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 'முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி - தமிழ்நாடு' என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

English summary

Chief Minister MK Stalin said that Tamil Nadu has become the address of culture and the address of investors