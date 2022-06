தமிழண்டா..! அதிக கோவில்கள் கொண்ட பட்டியலில் தமிழகம் முதலிடம்! மற்ற மாநிலங்களில் எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சுமார் 7,9000 என்ற எண்ணிக்கையில் இந்தியாவிலேயே அதிக கோயில்கள் உள்ளது தமிழகத்தில் தான் என்பதும், அடுத்த இடங்களில் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் இருப்பது ஐஐடி மும்பை நடத்திய கள ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையில் மிகவும் செழுமையான இந்தியாவின் தென் பகுதியில் உள்ள தமிழகம் திகழ்கிறது. மிழர்கள் தங்களின் வேரூன்றிய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பெருமிதம் கொள்கிறார்கள்

சுமார் 2000 ஆண்டுகால வரலாற்று பாரம்பரியம் கொண்ட தமிழகத்தில் பிறந்த மக்கள் உலகம் முழுவதும் எங்கிருந்தாலும், அவர்களின் கலாச்சாரம் அவர்களின் அடையாளம் மற்றும் மரபுகளை வலுவாக பின்பற்றுவது அவர்களின் வரலாற்றை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.

English summary

Tamil Nadu has the largest number of temples in India at about 7,9000, followed by Maharashtra and Karnataka, according to a field study by IIT Mumbai.