இடி, மின்னலுடன் 3 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு.. எச்சரிக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆடி மாதத்திலேயே கனமழை தொடங்கியுள்ளது. கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால் அணைகள், குளங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர் நிலைகளும் நிரம்பி உள்ளன. சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், பொதுமக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.

வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழ்நாட்டிற்கு இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட்.. மழை வெளுக்கும்

English summary

Tamil Nadu is likely to receive light to moderate rain for the next three days from today, according to the Meteorological Department.