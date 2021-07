இது மூலதன முதலீடு.. இலவசங்கள் கிடையாது.. லிஸ்ட் போட்டு விளக்கம் தந்த பிடிஆர்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நலத்திட்டங்களை இலவசம் என சொல்வது தவறு. மதிய உணவு, மிதிவண்டி, மடிக்கணினி போன்ற திட்டங்கள், சமூக & பொருளாதார சமத்துவ நோக்கம் அடங்கிய எதிர்காலத்திற்கான முதலீடுகள். அரசுக்கு வருவாய் செலவாயினும், மக்களின் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் மூலதன முதலீடு என்று நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

பிரபல ஆங்கில ஊடகமான வீக் இணையதளத்திற்கு நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அண்மையில் பேட்டி அளித்திருந்தார். அதன் தமிழாகத்தை பிடிஆரே தனது பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவை உருவாக்க காரணமாக அமைந்தது எது? குழுவில் இடம்பெற்றிருக்கும் பொருளாதார வல்லுநர்களை நீங்கள் எப்படி தேர்வு செய்தீர்கள் ?

English summary

Tamil Nadu is not a freebie state. Free cycles, free laptops—that is investing in the future. For the state, it is revenue expenditure, for them, it is capital investment. said by PTR palanivel thiyagarajan.