"திராவிடம்".. நோட் பண்ணீங்களா.. பாஜக பத்தி கேட்டதும்.. அதிமுகவை விட்டுக்கொடுக்காம பேசிய ஸ்டாலின்!

சென்னை: பாஜக பற்றிய கேள்வி ஒன்றுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிமுகவை விட்டுக்கொடுக்காமல் பேசியது வைரலாகி வருகிறது. அதிமுகவினர் இடையே அவரின் பேச்சு வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன. இதில் 21 மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றி திமுக பெரும் சாதனை படைத்துள்ளது. 952 மாநகராட்சி வார்டுகளை திமுக வென்றுள்ளது. 2360 நகராட்சி வார்டுகளை திமுக கைப்பற்றி உள்ளது.

அதேபோல் 4388 பேரூராட்சி வார்டுகளை திமுக மொத்தமாக கைப்பற்றி வென்றுள்ளது. அதிமுக ஒரு மாநகராட்சியை கூட கைப்பற்றாமல், எந்த மேயர் பதவியையும் பெற முடியாத அளவிற்கு மோசமான தோல்வியை தழுவி உள்ளது.

அட "சூட்சமம்" இதுதானா.. அத்தனை பேரூராட்சிகளை பாஜக கைப்பற்றியது எப்படி தெரியுமா? இனிமேதான் சிக்கலே!

English summary

Tamil Nadu local body election results: Can't says BJP over took AIADMK in the state says CM MK Stalin in his press meet.