தமிழ்நாட்டில் 27 மாவட்டங்களுக்கு ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வு.. இ-பதிவு ரத்தாகிறதா.. இன்று அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரத்துக்கு நீட்டிக்கலாம் என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலினுக்கு தமிழக உயர் அதிகாரிகள் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது. இதையடுத்து இன்று புதிய தளர்வுகள் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜூன் 14ம் தேதியுடன் ஊரடங்கு உத்தரவு நிறைவுபெற உள்ள நிலையில் மேலும் அதை நீட்டிப்பதா, வேண்டாமா என்பது பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

அப்போது ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க, அதாவது, ஜூன் 21ஆம் தேதி காலை 6 மணி வரை நீட்டிப்பு செய்யவும், கூடுதலாக சில தளர்வுகளை மட்டும் தரலாம் என்று ம் உயர் அதிகாரிகள் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu lockdown: E Registration for vehicles in Tamil Nadu may get cancelled as Lockdown relaxations will comes to effect in Tamil Nadu from June 14th. CM MK Stalin will make an announcement in this regard on today.