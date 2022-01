உஷார்.. தமிழகத்தில் 85% கொரோனாவுக்கு ஓமிக்ரான்தான் காரணம்.. அமைச்சர் மா.சு. வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் பரிசோதனை இப்போது செய்யப்படவில்லை என்றும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 85 சதவிகிதம் பேருக்கு ஓமிக்ரான் அறிகுறிதான் இருக்கிறது என்றும் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலக மக்களை தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். டெல்டா, டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பரவிய நிலையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் இருந்து ஓமிக்ரான் வகை கொரோனா பரவத்தொடங்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரம் மட்டுமே இருந்தது. கடந்த 10 நாட்களுககு முன்பு வரை ஓமிக்ரான் பாதிப்பு 180 வரை மட்டுமே பதிவான நிலையில் இப்போது தினசரி பாதிப்பு 13 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. இதில் 85 சதவிகிதம் பேருக்கு ஓமிக்ரான் அறிகுறிதான் தென்படுவதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

