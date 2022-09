திமுக அரசு மீது மக்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளது.. திருமண நிகழ்வில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக அரசு மீது மக்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். நான் எங்கு சென்றாலும் மக்கள் அக்கறையுடன் விசாரித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுகவினரே எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் பேசாத போது திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தன்னோடு பேசுவதாக புரூடா விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் அவர் கிண்டலடித்துள்ளார்.

பதிவுத்துறையில் இந்தியாவில் வேறு எந்த ஒரு மாநிலமும் செய்யாத ஒன்றை தமிழ்நாடு அரசு செய்துள்ளது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார். வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதவர்கள் என்று பாராமல் அனைவருக்காகவும் ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.

அமைச்சர் மூர்த்தி- செல்லம்மாள் தம்பதியின் மூத்த மகன் தியானேசுக்கும், திருச்சி சிவக்குமார்- பொன்னம்மாள் தம்பதியின் மகள் ஸ்மிர்தவர்ஷினிக்கும் திருமணம் மதுரை பாண்டி கோவில் ரிங்ரோட்டில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில் காலை 9 மணிக்கு நடைபெற்றது. இந்த திருமண விழாவில் தி.மு.க. இளைஞரணி செய லாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. வரவேற்று பேசினார். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு திருமணத்தை நடத்தி வைத்து மணமக்களை வாழ்த்தி பேசினார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that people have unshakeable faith in the DMK government. He also said that wherever I go, people are asking with concern.