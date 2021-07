ஸ்டாலினின் ஆசை.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு.. சுடச்சுட ரெடியாகும் பி.டி.ஆர் பட்ஜெட்.. கைகொடுக்கும் பா.ம.க?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்து 50 நாட்களை கடந்து செல்கிறது. தான் பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே முத்தான 5 திட்டங்களை அறிவித்து தடம் பதித்தார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

இதுமட்டுமின்றி நேருக்கு நேர் அச்சுறுத்தலாக இருந்த கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மிக சிறப்பாக கையாண்டுள்ளது. கொரோனா உச்சத்தில் இருந்தபோது ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்த தி.மு.க இப்போது கொரோனாவை அதிரடியாக கட்டுப்படுத்தி பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி எதிர்கட்சியினரின் பாராட்டுகளையும் அள்ளியது.

தொடக்கத்திலேயே மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற நிலையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் அடுத்த கவனம் முழுவதும் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்தான் நோக்கிதான் இருக்கிறது. முதல்வர் மட்டுமின்றி மக்களும், எதிர்க்கட்சிகளும் தி.மு.க. அரசு தாக்கல் செய்யும் முதல் பட்ஜெட்டை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர்.

English summary

In Tamil Nadu, everyone's focus is on the budget. Opposition parties have also joined the DMK. They are eagerly awaiting the first budget to be tabled by the government