நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்: ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் ஓட்டு போட உள்ள ஏரியாக்கள் இவைதான்

Chennai

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் நாளை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தலைவர்கள் வாக்களிக்கும் வாக்குச்சாவடிகள் விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சிப் பதவிகளுக்கான தேர்தல் நடந்துமுடிந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நாளை தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது..

நாளை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் தலைவர்கள், பிரமுகர்கள் வாக்களிக்கும் இடங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Urban local body elections are to be held in Tamil Nadu tomorrow. Tamil Nadu political leaders are going to vote in the following places.