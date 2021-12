தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் மிதமான மழை பெய்யும்....சென்னை வானிலை மையம்

Chennai

சென்னை : வடகிழக்கு பருவக் காற்று காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 5 நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் இடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்று முதல் டிசம்பர் 17ம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்காலில் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் இடங்கள் குறித்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

குமரிக்கடல் பகுதிகளில் காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் கடலுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast 5 days of showers in Tamil Nadu and Pudhucherry from today till December 16 due to the northeast monsoon. No warning has been issued to fishermen as light rain is expected in Chennai. The Met Office said in a statement that fishermen were advised to be cautious as the winds could reach 35 to 45 kmph in the Gulf.