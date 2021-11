கொட்டும் கன மழை.. சென்னை முதல் குமரி வரை தமிழகத்தில் இன்று 29 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கனமழை காரணமாக தமிழகத்தில் சென்னை உட்பட இன்று 29 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பல மாவட்டங்களில் கல்லூரிகளுக்கும் சேர்த்து விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

தெற்கு வங்க கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

வரும் 28ஆம் தேதி வரை பல மாவட்டங்களில் கன மழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையின் பல இடங்களில் மீண்டும் கொட்டிய கனமழை.. புலம்பி தவிக்கும் சென்னைவாசிகள்!

English summary

Tamil Nadu school leave:Due to the heavy rain 22 district administration have been declared holiday for schools in Tamil nadu on today, 16 district administrations have been declared holiday for colleges too.