பத்ம சேஷாத்ரி நமக்கு ஒரு பாடம்.. ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு வருகிறது புதிய கைட்லைன்- அன்பில் மகேஷ் உறுதி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆன்லைன் வகுப்புகளில் இப்படி முறைகேடு நடக்கும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை, பத்மா சேஷாத்ரி பால பவன் பள்ளியில் நடைபெற்ற சம்பவம் எல்லோருக்கும் ஒரு பாடமாக அமைந்து விட்டது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பத்மா சேஷாத்ரி பால பவன் பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலன், ஆன்லைன் பாடம் நடத்தும்போது இடுப்பில் வெறும் துண்டு மட்டும் கட்டிக்கொண்டு மாணவிகள் முன்பாக வந்து நிற்பார் என்பது குற்றச்சாட்டு.

மேலும் பலவகைகளில் ஆன்லைனில் பாலியல் சீண்டல்களை அவர் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில், ராஜகோபால், போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார்.

English summary

Padma Seshadri Bala Bhavan school sexual harassment issue a lesson for all, and we will come up with new guidelines for online classes, says Tamil Nadu education minister Anbil Mahesh Poyyamozhi.