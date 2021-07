தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்.. காகர்லா உஷா நாளை மறுநாள் முக்கிய ஆலோசனை!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும் என்பது குறித்து, முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுடன் ஜூலை 16ம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் காகர்லா உஷா ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

கொரோனா பரவியதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தமிழகத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன.

மாணவர்களுக்கான ஆண்டுத் தேர்வுகளையும், நடத்த முடியாததால், அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.

English summary

When Schools Will Open In Tamil Nadu: School Education Secretary Kakarla Usha is scheduled to hold consultations with primary education officials on July 16 on when schools will open in Tamil Nadu.