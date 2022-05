ஐடி துறையில் 100 மில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம்! சிலிக்கான் வேலியாக மாறும் சென்னை! அமைச்சர் நம்பிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛ஐடி துறையில் 100 மில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் இலக்கு என்பது எட்டக்கூடியது தான். இந்தியாவுக்கான சிலிக்கான் வேலியாக விரைவில் சென்னை மாறும்'' என தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை (ஐடி) அமைச்சர் மனோதங்கராஜ் கூறினார்.

தமிழகத்தில் 2030ம் ஆண்டுக்குள் மாநிலத்தை 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்ற முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கான செயல்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றது.

குறிப்பாக தகவல் தொழில்நுட்பகத்துறையில் 100 பில்லியன் டாலர் வருவாயை எட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஐடி துறையும் அதற்கான பணிகளை முன்னெடுத்து வருகிறது.

English summary

‛‛The $ 100 million economy target in the IT sector is achievable. Chennai will soon become a silicon valley for India ” says, Tamil Nadu Information Technology (IT) Minister Mano Thangaraj.