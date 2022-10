5 நாட்களுக்கு தட்டி எடுக்கப்போகும் மழை..உங்க ஊர்ல தீபாவளி வியாபாரம் பாதிக்குமா? செக் பண்ணுங்க

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று முதல் 17ஆம் தேதி வரை பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இன்றைய தினம் குமரிக்கடல், மன்னர் வளைகுடா மற்றும் இலங்கையை ஒட்டிய தென் மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் வெயிலடித்தாலும் இரவு நேரங்களில் மழை பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வாடிப்பட்டி, மஞ்சளார் பகுதிகளில் 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ராஜபாளையம், ஆண்டிபட்டியில் 9 செமீ மழையும்,கொடைக்கானல் படகு குழாம் பகுதியில் தலா 8 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. சாத்தான்குளம், பிலவக்கல் பகுதியில் 7 செமீ மழையும், பேராவூரணி, ஆலங்குடி பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

குமரிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தொடர்ந்து பெய்யும் மழை...திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

