குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வந்தாலே அவ்வளவு தான்! தமிழகத்தில் பரவும் புது வகை கொரோனா.. மா.சு எச்சரிக்கை

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் உயரத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கூறி உள்ளக் கருத்துகள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஓஎம்ஆர் சாலை ஏகாட்டூரில் உள்ள தனியார் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு பகுதியில் 6 பேருக்கு புதிய வகை கொரோனா தொற்று பரவியதால் அவர்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் .

இதனிடையே அவர்களை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நேரில் சந்தித்து உடல்நிலை குறித்துக் கேட்டறிந்தார்.

English summary

Tamilandu Health minister Ma.Subramanian says new Corona is affecting whole family New kind of Coronavirus is spreading in Tamilnadu says Miniter Ma Subramanian: (தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வேகமெடுக்கும் கொரோனா வைரஸ்) Coronavirus spread in Tamilnadu Ma Subramanian latest press meet.