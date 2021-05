தீவிர ஊரடங்கால் பலன் கிடைக்கிறது.. 2-3 நாட்களில் முழு பலன் கிடைக்கும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் பளீச்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் தீவிர ஊரடங்கால் பலன் கிடைக்க தொடங்கி உள்ளது. இன்னும் 2-3 நாட்களில் முழுமையான பலன் தெரியும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் லேசாக குறைய தொடங்கி உள்ளது. தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் 35 ஆயிரத்திற்கும் அதிகம் இருந்த நிலையில் இது 34 ஆயிரமாக குறைந்துள்ளது. சென்னையில் கொரோனா கேஸ்கள் வேகமாக சரிய தொடங்கி உள்ளது.

ஒரு பக்கம் கேஸ்கள் சரிய தொடங்கி உள்ள நிலையில், இன்னொரு பக்கம் மக்கள் வேக்சின் போட ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா நிலவரம் மற்றும் வேக்சின் விநியோகம் குறித்து முதல்வ ஸ்டாலின் இன்று விரிவாக பேட்டி அளித்தார்.

செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனத்தில்.. உடனே பணி தொடங்கிடுக.. ஸ்டாலின் கோரிக்கை!

English summary

Due to heavy lockdown Tamilnadu coronavirus cases are going down, We will see a change in 2-3 days says TN CM MK Stalin.