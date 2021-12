DO or Die என்ற பழமொழியை Do and Die என்று எடுத்துக்கொள்வேன்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அசத்தல் பேச்சு

Just In

சென்னை: அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் 14ஆவது மாநில மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், Do or Die என்ற பழமொழியை Do and Die என்று எடுத்துக் கொள்வேன் என்றும் செய்துவிட்டே செத்துமடி என்று நான் சொல்வேன் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

சென்னை மாதவரத்தில் அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் 14ஆவது மாநில மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "ஆங்கிலத்தில் DO or Die என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. என்னைப் பொறுத்தவரை அதை நான் Do and Die என்று எடுத்துக் கொள்வேன். செய்துவிட்டே செத்துமடி என்று நான் சொல்வேன், எனது கடமையை நான் ஆற்றி வருகிறேன்.

நான் உங்களில் ஒருவனாக இருப்பேன். நீங்கள் அரசு ஊழியர்கள், நான் மக்கள் ஊழியன்; அவ்வளவு தான் உங்களுக்கும் எனக்குமான வித்தியாசம்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகளவிலான சலுகைகளை வழங்கியது திமுக அரசு தான். அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்திற்குக் கருணை நிதி வழங்கியவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் திமுக ஆட்சியில் கைவிடப்படும்.

ஜி.எஸ்.டி. முதல் வெள்ள நிவாரண நிதிவரை மத்திய அரசு சரியாக வழங்குவதில்லை. ஜிஎஸ்டி மூலம் கிடைக்கும் நிதியை மத்திய அரசே பறித்துக் கொள்கிறது. கொத்தடிமைகளைப் போல் ஒன்றிய அரசிடம் கையேந்தும் நிலையில் மாநில அரசு உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை சரியானதும் அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும். அரசு ஊழியர்கள் இல்லை என்றால் அரசாங்கமே இல்லை" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

