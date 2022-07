பிரதமரிடம் நிதி கேட்கவில்லை.. தமிழக அரசின் நடவடிக்கைக்கு ஆதரவுதான் கேட்டோம்.. அமைச்சர் பொன்முடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் நிதியுதவி கேட்கவில்லை. தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளியுங்கள் என்று பேசியதாக அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் பொன்முடி பதிலளித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் அமைச்சர் பொன்முடி, தமிழக அரசின் உயர்க்கல்வி திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு துணை நிற்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

English summary

Tamilnadu Government didn't ask Prime Minister Narendra Modi for funding at the Anna University graduation ceremony says Minister Ponmudi. Also he Replies to Annamalai that he said, support the activities of the Tamil Nadu government.