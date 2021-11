கேளம்பாக்கம் டூ கூடுவாஞ்சேரிக்கு மிக அதிக கனமழை.. 2015 சாதனையை சென்னை முறியடிக்குமா?.. வெதர்மேன்

Chennai

சென்னை: சென்னை புறநகர் பகுதியான கேளம்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி ஆகிய பகுதிகளில் மிக கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கக் கடலில் நாளை மறுநாள் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும். இது வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகரும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் கடந்த இருதினங்களாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

சென்னை அருகே இரு முறை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடந்துள்ளது. இந்த நிலையில் நாளை மறுநாள் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாவதால் அது தீவிரமடைவது குறித்து வானிலை ஆய்வாளர்கள் கணித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Tamilnadu Weatherman says about Kelambakkam to Guduvancherry belt Tamilnadu Weatherman Pradeep John says that The clouds that was battering Cuddalore has reached southern suburbs of Chennai City. The worst hit areas of Kelambakkam to Guduvancherry belt should see intense rains.