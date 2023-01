"தமிழ்நாட்டின் நலன் உங்கள் கையில்" அதிமுக தொண்டர்களை அலர்ட் செய்யும் திருமாவளவன்!

தமிழ்நாட்டின் நலன் அதிமுக தொண்டர்கள் கைகளில் இருப்பதாக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்

சென்னை: அதிமுக மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகளை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் பாஜக காலூன்ற பார்ப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆகியோரின் முடிவை விடவும், தொண்டர்கள் எடுக்கும் முடிவு தமிழ்நாட்டு நலன்களோடு தொடர்புடையது என்றும் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே அரசியல் களம் பரபரப்பாக மாறியுள்ளது. திமுக கூட்டணி சார்பாக மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டு, வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பாக வாக்கு சேகரிப்பு பணிகளும் தொடங்கியுள்ளன.

ஆனால் அதிமுக தரப்பில் இதுவரை வேட்பாளர் தேர்வு கூட முடியவில்லை. அதுமட்டுமல்லாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் ஒரு வேட்பாளரையும், ஓபிஎஸ் அணி தரப்பில் ஒரு வேட்பாளரையும் நிறுத்தப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் இரு அணிகளும் பாஜகவின் ஆதரவை பெறுவதில் மும்முரமாக இருந்து வருகின்றனர்.

VCK Leader Thirumavalavan said that the BJP is looking to gain a foothold in Tamil Nadu using the AIADMK and PMK. Similarly, Thirumavalavan said that the decision taken by the volunteers is more related to the interests of Tamil Nadu than the decision of Edappadi Palanisamy and OPS in AIADMK.